An einer Straßenecke in Toluca Lake, Kalifornien, versuchten die achtjährigen Zwillinge Allen and Brandon Alexander einen gigantischen Teddybär an den Mann zu bringen und wurden dabei von ihrem Papa gefilmt - als plötzlich keine Geringere als Hollywoodstuperstar Angelina Jolie (cool wie immer, mit Sonnenbrille und schwarzem Kleid) aus einem Wagen stieg, um das Kuscheltier zu kaufen.

Jolie kauft Bär an Straßenecke

50 Dollar wollten Allen und Brandon für das Kuscheltier haben. Eine Stunde lang sollen die beiden Brüder an der Straßenecke gestanden haben, bis sich endlich ein Käufer fand. Dass ausgerechnet Angelina Jolie des Weges kommen würde, damit hätte aber wohl niemand gerechnet.

Kaum Angie zusammen mit ihrer Tochter Shiloh aus dem Wagen gestiegen, eilten auch die Eltern der Zwillinge herbei, um der Berühmtheit die Hand zu schütteln. Die Schauspielerin gab sich locker, plauderte mit den den Eltern und ihren Kindern - und verdoppelte den Preis für den Bären, indem sie Allen und Brandon pro Kopf 50 Dollar gab.

Als etwas schwierig gestaltete sich der Versuch, den Mega-Teddy in den Kofferraum von Jolies Auto zu bugsieren, weswegen alle mit anpackten.

Angelina Jolie lobte den Geschäftssinn der Zwillinge.

In einem Video, das auf Youtube hochgeladen wurde, ist zu hören, wie 41-Jährige zu einem der Zwillinge sagt: "Du machst deinen Job gut. Du machst deinen Job wirklich gut, Sweetie. Ihr beiden seit so cool. Es freut mich, euch kennengelernt zu haben."

Wie der Papa der Zwillinge später gegenüber TMZ erzählte, hätten seine Söhne aber keine Ahnung gehabt, dass es sich bei Jolie um eine Berühmtheit handelte.

Foto: youtube

Er hätte sie im Nachhinein aufgeklärt - mit einem Wink auf den Animationsfilm "Kung Fu Panda", in dem Angelina Jolie im Original der Figur "Tigress" die Stimme verleiht.

Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Dass Jolie privat von Starallüren nicht all zu viel halten dürfte, beweist die Schauspielerin immer wieder. Erst kürzlich feierte sie zusammen mit ihrem Mann Brad Pitt den Geburtstag ihrer Zwillinge Knox und Vivienne im Fastfoodlokal und ging anschließend im Supermarkt für Normalos shoppen (dazu mehr).