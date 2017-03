Angelina Jolie & Brad Pitt: Streit um Château Miraval

Ihr Anwesen in Frankreich stand angeblich seit Monaten zum Verkauf. Darüber, was mit ihrem Weingut Château Miraval künftig passieren soll, scheinen sich Brad Pitt und Angelina Jolie aber doch nicht so ganz einig zu sein.

Streit um Hochzeits-Schloss in Frankreich

Für rund 60 Millionen hatten Jolie und Pitt das Anwesen 2012 erstanden und einander hier zwei Jahre später auch das Jawort gegeben.

Nachdem Jolie die Scheidung eingereicht hat, wollte das Paar das gemeinsame Weingut angeblich zunächst verkaufen. Nun wurde die Suche nach einem Käufer laut RadarOnline auf Eis gelegt.

Angeblich sei Jolie diejenige, die das 35-Zimmer-Domizil in der Nähe der südfranzösischen Ortschaft Brignoles loswerden will, doch Brad Pitt soll querstellen.

"Brad besteht jetzt darauf, die Immobilie als eine Art Treuhandfonds für die Kinder zu behalten", behauptet ein Insider gegenüber der Promiplattform.

Foto: REUTERS/PHILIPPE LAURENSON

Zum Unmut seiner Noch-Ehefrau.

"Angie denkt, das Haus sei verwünscht und sie will nicht, dass die Kinder darin wohnen", heißt es. "Doch Brad besteht darauf."

Zu Jolies Verdruss sieht es momentan ganz danach aus, als würde das Anwesen doch noch eine Weile in ihrem Besitz bleiben.

"Angie hat herausgefunden, dass es bis zu fünf Jahre dauern kann, eine so teure Immobillie in Frankreich zu veräußern", verrät die RadarOnline-Quelle.

Foto: AP/Heng Sinith

Und wer weiß? Vielleicht lässt sich die Sechsfach-Mama ja doch noch umstimmen.

"Sie hat sich geschworen, nie wieder einen Fuß das Haus zu setzen. Doch so sehr sie es auch hasst, die Kinder und Brad lieben es."

Aus finanziellen Grpünden urgiert der Verkauf auch nicht wirklich. Geldsorgen dürften die beiden Hollywoodstars jedenfalls nicht plagen.

