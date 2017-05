Foto: Edition Nautilus Billie Holiday, eine Frau, eine Bürgerrechtlerin, Diva, Junkie – und Jazzsängerin. Sie war – und ist: Jazz absolut. Eine große Künstlerin. Und alles ohne Netz und doppelten Boden. Leben total. Keine Tricks. Kein Rassismus. Amerika und New York. Sie verkörperte diese Stadt, dieses Land in seiner ganzen Zerrissenheit, Unruhe und Nervosität. Lesen sie, wie eine Karriere sich von ganz unten nach ganz oben entwickelt, um dann abzustürzen. Was bleibt? Ein Mensch, der mein Herz durch seine Kunst und Ehrlichkeit direkt berührt.

* Die deutsche Musical- und Crossover-Sängerin beehrt Österreich:

11. Mai: Volkshaus/Kindberg

12. Mai: Mehrzweckhalle/Gratwein-Strassengel

13. Mai: Konzerthaus/Klagenfurt

14.5: Akzent/Wien

Karten unter www.oeticket.com

www.angelikamilster.com

www.facebook.com

Twitter #angelikamilster