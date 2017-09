Anderes Leben vorgestellt: Carla Bruni wollte nie Kinder

Ein ungewöhnlich intimes Interview hat Frankreichs ehemalige First Lady Carla Bruni der Welt am Sonntag gegeben.

Darin erzählt das Model, dass es eigentlich nie Mutter werden wollte. Mit ihrem Ex Raphaël Enthoven bekam Bruni 2001 ungeplant Sohn Aurelien, der mittlerweile 16 Jahre alt ist.

Es sei eine "Überraschung" gewesen, gibt sie zu: "Niemals hätte ich mir vorstellen können, Mutter zu werden." Nach einer Geburt sei man nicht mehr so frei und unabhängig, bemängelt die Frau von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy.

"Ich war allergisch gegen den ganzen Familienkram", gesteht die 49-Jährige offen. Auch wenn sie heute mit den Kindern überglücklich sei, finde sie es nach wie vor komisch, Mutter zu sein.

2008 hatte sie Nicolas Sarkozy geheiratet, 2011 bekam sie mit ihm Tochter Giulia. Heute sei das Mädchen aber die "Liebe ihres Lebens", wie sie auf Instagram erklärt.

Mit der Vogue hat sie vor einigen Tagen auch über ihren Alltag gesprochen. Auf eine zweite Runde als Premiere Dame kann sie nach Sarkozys Niederlage ohnehin gut verzichten, erzählt die Sängerin. Sie stehe nämlich gar nicht so gerne Mittelpunkt, wie viele vielleicht annehmen: "Viele mögen mich so sehen. In Wirklichkeit ziehe ich mich gern zurück. Sofern einem das Alleinsein nicht vom Leben aufgezwungen wird, ist es großartig."

Aus dem Archiv:

"Bruni ist über-botoxt"

Vor einigen Tagen trat die ehemalige First Lady Frankreichs im TV auf - und erneut wunderten sich die Zuseher über die vollkommen fehlende Mimik von Carla Bruni. Dabei hatten viele gedacht, dass die 47-Jährige es mit ihren Beauty-Treatments nun dezenter angeht - in der Vergangenheit gab es bereits unzählige Spötteleien iüber ihre Wachsfiguren-Optik. Doch auch bei der Fashion Week

Anfang des Jahres zeigte sie sich mit knapp 50 komplett faltenfrei. Experten vermuten neben dem Konsum von Fillern wie Hyaluron und dem Mimikkiller Botox auch Wangenimplantante und ein Augenbraunenlifting. 2013 sah Bruni aber noch etwas extremer aus: Auf der Echo-Verleihung wurde böse gescherzt, wer denn wohl mehr Botox-Einheiten hinter sich habe - Carla Bruni oder Lana Del Rey. Der amerikanische Hautarzt Dr. Ben Behnam äußerte sich über Bilder von Bruni, die in den letzten Jahren geschossen wurden. "Carla ist eindeutig über-botoxt. Sie hat auf jeden Fall zuviel machen lassen. Deswegen hat sie einen dauerhaft überraschten Gesichtsausdruck und sieht aus wie ein Eichhörnchen."

Autsch. So etwas hört ein ehemaliges Supermodel sicher nicht gern, ... ... vor allem eines wie Carla, das als Naturschönheit galt. Viel Make-up hatte sie zur ihrer Zeit als Model nie nötig. Gerne inszenierte sie sich als Hippie-Mädchen aus gutem Hause, das sich zu Künstlern und musischen Genüssen hingezogen fühlte. Für viele Jahre war sie das schöne, verrückt-intellektuelle Model. Ihre Liebe zu Botox und Co. begann allem Anschein mit der Liebe zu ihrem Nicolas ab dem Jahr 2007. Ganz langsam, aber stetig verminderten sich die kleinen Fältchen der heute 47-Jährigen.

Bild: 2009 Die Argusaugen der Medien bringen auch Supermodels unter Druck.



Bild: 2010 Heute ist sie die künstlich aufgeplustere Frau an Nicolas Sakorzys Seite. Ihren Höhepunkt in Sachen Faltenfreiheit hatte Nicolas Sarkozys Angetraute im Französischen Wahlkampf im Frühjahr 2012. Einige deuteten ihren Gesichtswechsel als Gesichtsverlust und sind gar persönlich enttäuscht von Bruni - so wie die Amica-Autorin Paulina Czienskowski, die zu der Zeit des Wahlkampfes 2012 schrieb "Seit Monaten schon ist Madame le Président zentrales Objekt der Presse. Mehr als ihre Tätigkeiten als Première Dame aber, sind es eindeutig ihre maskenhaften Gesichtszüge, die interessieren. So natürlich es mit diesem mechanisch wirkenden Lächeln noch geht, versucht sie die Öffentlichkeit von ihrem Mutter-Glück zu überzeugen. Nichts mehr übrig von Topmodel. Und an die elfengleiche Gestalt mit künstlerischen Neigungen, als die ich sie entdeckte, erinnert auch nur noch wenig" Nachdem Madame Anfang 2012 ins Botox-Fass gefielen schien und auch die Lippen voller als sonst wirkten, zeigte sie sich 2013 endlich wieder mit etwas weicheren Gesichtszügen.



Bild: 2012

Bruni lässt sich gegenwärtig nicht mehr ganz so stark plätten - Botox und Hyaluronsäure-Behandlungen müssen alle paar Monate wiederholt worden, ansonsten lässt die Wirkung nach - das Ergebnis sieht schon etwas natürlicher aus als noch vor kurzer Zeit. Am besten hat Bruni uns aber ganz ohne gefallen.

Bild: 1998 Und damit sind nicht die Falten sondern das Nervengift gemeint.

Bild: 1998

