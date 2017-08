. تصاویر جدید جورج کلونی و همسرش امل کلونی که یک وکیل بین المللی نیز میباشد، در حال برگشتن از بازی تنیس #GeorgeClooney and #AmalClooney Looking sporty after enjoying playing tennis match together before returning Home Laglio by Horhe| 21 August, 2017

A post shared by celebrity fashion style (@celebritystyle.ir) on Aug 21, 2017 at 3:47am PDT