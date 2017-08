Am Karneval: Po- und Busenshow von Rihanna

Was gibt es Schöneres, als Karneval auf Barbados? Rihanna (29) beim Karneval auf Barbados! Ein Foto, dass die Sängerin in ihrem heißen Outfit zeigt, erregte offenbar auch ihren Ex Chris Brwon (28), beziehungsweise seine Aufmerksamkeit. Brown, der Rihanna 2009 verprügelt hatte, postete ein Emoji in Form von zwei großen Augen. Grundtenor der Fan-Kommentare: "Bitte halte deine negative Energie fern von ihr."

Rihanna ist Stammgast auf der riesigen Sause und fährt dafür jedes Jahr in ihre Heimat, um am Karneval zu tanzen. Die Schlagzeilen, wonach der Popstar wegen zusätzlicher Kilos plötzlich auch schwanger sein soll, tanzt Rihanna mit einem Glas Sekt in der Hand einfach weg. Und auch die neuen Kurven bringt Rihanna gekonnt in Schwung.

