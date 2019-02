Altes Video zeigt Jacksons verstörende Reaktion auf Missbrauchsvorwürfe

Im Zuge der Veröffentlichung der umstrittenen Dokumentation über Michael Jackson "Leaving Neverland", in der vermeintliche Opfer sexueller Übergriffe zu Wort kommen, ist nun ein bisher unveröffentlichtes Video aufgetaucht, in dem der King of Pop zu den Vorwürfen des Kindesmissbrauchs Stellung nimmt.

Verstörende Befragung veröffentlicht

1993 hatte Evan Chandler behauptet, sein Sohn Jordan Chandler sei von Michael Jackson sexuell missbraucht worden. Die Polizei fand keine belastenden Beweise und Jordan Chandler blieb der einzige Hauptbelastungszeuge. Michael Jackson beteuerte öffentlich seine Unschuld. Im Jahr darauf einigte sich Jackson mit Chandler außergerichtlich, indem er ihm rund 20 Millionen Dollar zahlte.

Am 1. März 1996 wurde der damals 37-jährige Michael Jackson zu den Vorwürfen befragt.

Berichten zufolge war dies das einzige Mal, dass Aufnahmen von einer seiner Befragung gemacht wurden. Der Schwere der Anschuldigungen gegen seine Person scheint sich Jackson nicht bewusst gewesen zu sein. Als er zu Beginn der Befragung nach den mutmaßlichen Missbrauchsvorwürfen gefragt wird, bricht er in einen Lachanfall aus und kann nicht aufhören zu lachen. Schließlich gibt er zu, von Chandler beschuldigt worden zu sein.