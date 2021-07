Alles nur gedoubelt

Körperdoubles sind gefragt: Sogar Sängerin Rihanna bekam ein Double für ihre Armani Werbekampagne und auch Kate Moss wurde für Burberry-Werbeszenen von einem etwas schlankeren Model ersetzt.

Wie jetzt bekannt wurde, kam auch in der Serie "Games of Thrones" ein Körperdouble zum Einsatz. In der "Walk of Shame"-Szene, in der Cersei Lannister nackt durch die Straßen von Westeros getrieben wird, ist nicht der Körper von Schauspielerin Lena Headey zu sehen.