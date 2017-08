Tag 3 im Sat.1-Container von "Promi Big Brother" ruft die Lästermäuler auf den Plan. Alle haben offenbar etwas an Sarah Knappik (30) auszusetzen. Ein Egotrip wird dem Model unterstellt, das schon im Dschungelcamp alles andere als gut ankam. Der Ex von Jenny Elvers, Steffen von der Beeck, erklärte im Bezug auf Sarah in einer Lästerunde: "Mir geht die Hutkrempe hoch, wenn man mit Emotionen manipuliert. Das ist Bullshit und Manipulation. Da kriege ich das Kotzen!"

Claudia Obert setzte noch einen oben drauf: "Das ist ne ganz schön dumme Sau."

Und was sagt das Model dazu? Sarah bekommt von all dem nichts mit, schlürft im Luxusbereich Kokoswasser und ist „superhappy“, weil sie sich „mit allen so gut versteht“.