Alles aus: Bettina Assinger hat sich getrennt

Es war offenbar nur ein vorläufiges Happy End: Nachdem sich Bettina Assinger 2014 von ihrem Mann - Ex-Skirennläufer und "Millionenshow"-Moderator Armin Assinger - nach vielen Krisengerüchten und 20 Ehejahren scheiden ließ, fand sie ihr Glück bei Beauty-Doc Veith Moser.

Der etwas jüngere plastische Chirurg machte die zweifache Mutter wieder happy. Zu zweit ging es immer wieder auf Society-Events, auch wenn Bettina sonst einen ruhigen Alltag in Kärnten bevorzugte.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter

Moser werkte währenddessen in seiner Privat-Ordination in Wien. Nach drei Jahren Fernbeziehung ist die Liebe dann aber doch auf der Strecke geblieben. Denn die beiden haben sich schon vor einigen Wochen getrennt, wie Bettina Assinger dem Seitenblicke Magazin verraten hat:

"Wir haben uns ganz still und in aller Freundschaft bereits vor zwei Monaten getrennt und verstehen uns nach wie vor gut. Wir bleiben Freunde."

Er bleibt in Wien, sie mit ihren Kindern Fiona (17) und David (22) in Hermagor.

Aus dem Archiv:

Bettina & Veith bei Hillinger-Eröffnung

Gerade kommt Leo Hillinger vom härtesten Mountainbike-Rennen der Welt aus Südafrika zurück, da geht's auch schon direkt weiter mit den Radeln. Am 28. März hat der Promi-Winzer aus Jois den Rad-Shop "Mountainbiker.at (am See)" eröffnet. In Weiden am See steht der neue Laden, in dem vom Rennrad bis zum Elektro-Mountainbike alles zu finden ist. Leo Hillinger hat sich mit drei weiteren Geschäftspartnern zusammengetan, die die Eröffnung ihres Shops mit Hot Dogs, Bier und viel Hillinger Wein feierten. Hillinger ist vor sechs Jahren durch seinen Freund Armin Assinger zum Rennradfahren gekommen. Seither werden seine Touren immer extremer, seine Frau Eveline Hillinger bezeichnet seine Leidenschaft gerne als "fanatisch". "Ich fahre vier bis fünf Mal in der Woche um den Neusiedler See". Arbeitet er dann überhaupt noch? "Ja, klar, ich arbeite beim Radfahren und telefoniere die ganze Zeit mit Headset, sonst würde sich das alles nicht ausgehen." Assinger hat Hillinger mit dem Rennradfahren angefixt, beim Mountainbiken war es René Haselbacher. Der Radprofi ist 2010 vom Straßenrennrad auf das Mountainbike umgestiegen und hat den Winzer mit in die Berge genommen. Ö3-Mikromann Tom Walek hat die Eröffnung launig moderiert - und ist ebenfalls ein Extrem-Radfahrer und enger Hillinger-Freund.

Eveline Hillinger

Eveline Hillinger (li.) mag es gemütlicher, was das Radfahren angeht. "Im Sommer fahre ich gerne eine Seetour, aber es muss immer Spaß machen. Leo ist der Fanatische, aber ich will nach dem Radfahren nicht komplett erledigt sein." Jetzt hat sie sich nach einem Rennrad und einem Retro-Radl für Dorf-Spritzfahrten auch ein Elektro-Mountainbike zugelegt. "Mein Sohn und mein Mann haben mich dazu überredet, so kann ich leichter mit ihnen mithalten." Bettina Assinger

Bettina Assinger (re.) war bei der Shop-Eröffnung ebenfalls mit von der Partie - immerhin gilt sie als Hausfreundin der Hillingers und beste Freundin von Eveline. Wirklich viel fährt Assinger nicht mit dem Rad, aber heuer soll es definitiv eine Tour um den Neusiedler See geben. "Im Vorjahr waren wir startklar für eine große Ausfahrt, aber dann hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht." Ihre neue Liebe Veith Moser hat es nicht so mit der flachen Steppe im Seewinkel. Der Schönheitschirurg ist Mountainbiker. "Aber in letzter Zeit komme ich nicht mehr dazu, ich sollte wieder loslegen. Es ist perfekt, um komplett abzuschalten." Wolfgang Fasching

Zu Hillingers Gästen zählte auch Extremsportler Wolfgang Fasching, den er kennenlernte als Fasching seinem Weingut einen Besuch abstattete. Spontan drehten die zwei eine Runde, danach wurde gegrilllt - und Freundschaft geschlossen.

Bild: Fasching (re.) mit René Haselbacher (li.) Auch Kunstflug-Pilot Hannes Arch ließ sich die Eröffnungs-Sause nicht entgehen. Mit dabei: Archs Freundin, Stuntfrau Miriam Höller. Starkoch Bernie Rieder kam mit seiner ganzen Familie. ATV-Moderatorin Sylvia Saringer lebt im Burgenland - hier mit Kollege Tom Walek. Hillingers Geschäftspartner Michael Hummel, Phillip Todd und Bernd Zupak. Weltmeister Thomas Öhler lieferte eine Trial Show. DJs sorgten abschließend für Tanzstimmung im Shop. Leo Hillingers engste Mitarbeiterin Marina Würz hat die Eröffnungs-Party organisiert.

