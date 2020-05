Adriana Zartl: Sorge um Sohn Luca

Vor wenigen Tagen strahlte Adriana Zartl (38) noch bei der Premiere vom „ Schlagernachtstraum“ im Metropol mit Missy May (27) um die Wette. Aber am Montag musste die Schauspielerin alle geplanten Vorstellungen bis Sommer 2014 absagen – ihr dreijähriger Sohn Luca sei schwer erkrankt, teilte sie in einer Aussendung mit: "Erschlagen von der Nachricht, dass mein kleiner Sohn schwer erkrankt ist, möchte ich Sie bitten unsere Privatsphäre zu schützen. Es wird ein unglaubliches Jahr auf unsere Familie zukommen, ein Jahr des Schmerzes, des Leidens, der Hoffnung gekrönt vom Sieg über die Krankheit. Ich danke für Ihr Verständnis.“