25 Jahre Freizeit: Das Leben, ein Fest

Ja natürlich waren – siehe oben – jede Menge prominente Gäste vertreten. Wenn wir jedoch die Seitenblicke- und Glitzerseite des Abends für den Moment außen vor lassen, so bot das Jubiläumsfest des KURIER-Freizeitmagazins vor allem eines: Die Gelegenheit, das Ergebnis gemeinsamer Arbeit zu feiern.

Nicht jeder war von Anfang an an Bord, die wenigsten erinnern sich, wie Gastgeber Michael Horowitz, an die Geburtsstunde des Magazins, erlebten wie das freizeit-Schinakel im Laufe der Zeit zum Fünf-Sterne-Luxusliner avancierte. Doch in diesen 25 Jahren haben sich Redakteure an Grafikerinnen, Gastautoren an Kolumnistinnen, Marketingprofis an Eventmanager gereiht, um so das bunte Mosaik zu bilden, das die KURIER freizeit zu dem gemacht hat, was sie heute ist: ein Stück (interdisziplinäre) Teamarbeit.

Deshalb finden Sie untenstehend nun einige Schnappschüsse von Menschen, die Sie sonst seltener zu sehen bekommen. Diese Menschen stehen nämlich nicht vor der Kamera, sondern bleiben hinter Bildschirmen versteckt, wo sie an der nächsten geschliffenen Formulierung feilen, an der idealen Bildbearbeitung oder an einem passenden Konzept für den Anzeigenkunden XY, der ein singendes Centerfold-Poster mit Pfefferminzgeschmack buchen möchte.