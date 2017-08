Sie ist gerade einmal 22 Jahre alt und gilt in Deutschland als aufstrebender Instagram-Star.

Derzeit macht Model Lorena Rae allerdings nicht mit ihren schönen Bildchen von sich reden, sondern weil sie mit Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio (42) händchenhaltend durch New York turtelt.

Foto: Brad Barket/Invision/AP

DiCaprio macht auch dieses Mal das, was er mit fast allen neuen Love Interests tut: Er radelt mit ihnen durch New York, geht in hippe Lokale essen und turtelt eher heimlich mit den Damen, die sich immer alle auffällig ähnlich sehen.

spilled my coffee bc I got a little too excited to see @lilbabycheezus ???? Ein Beitrag geteilt von Lorena Rae (@lorenara__) am 11. Aug 2017 um 9:48 Uhr

In Cannes erstmals gesehen

Lorena passt erneut in das Beuteschema des Schauspielers, auch wenn sie etwas dünkler als seine vielen verschlissenen Blondinen und noch jünger als alle andere Gespielinnen ist. Ein Auszug siener Verflossenen: Gisele Bündchen (37), Bar Refaeli (32), Erin Heatherton (28), Toni Garrn (25), Kelly Rohrbach (27) und Nina Agdal (25).

Lorena und Leo sollen sich übrigens bei einer Party in Cannes (Festspiele im Mai) kennengelernt haben - das beliebteste Aufrisspflaster von DiCaprio.

In the mood for a little throwback ???????? #southoffrance // Happy Monday everybody ???? Ein Beitrag geteilt von Lorena Rae (@lorenara__) am 10. Jul 2017 um 16:43 Uhr

Ändert Nachnamen

Lorena will jetzt in den USA als Model Karriere machen - dafür schadet ein Gspusi mit Leo wohl kaum. Ihren Nachnamen hat sie sicherheitshalber schon geändert. Sie nennt in den USA nicht ihren tatsächlichen Nachnamen "Rape", der auf Englisch "Vergewaltigung" bedeutet. Das deutsche Model aus Niedersachsen will als Lorena Rae durchstarten.

Auf Instagram läuft es schon extrem gut für die brünette Schönheit, die fast eine Million Follower hat und damit als einer der erfolgreichsten deutschen Influencer auf der Plattform gilt.

Wer weiß, vielleicht verzichtet ja Leo für sie bald auf sein Versteckspiel was Beziehungen angeht und zeigt sich auf einem Instagram-Bild mit Lorena. Das wäre dann tatsächlich eine Sensation.