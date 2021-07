ESC: Die Favoriten im 2. Halbfinale

Nachdem Australien in Wien 2015 als Ehrengast erstmals am Bewerb teilnahm, tritt man heuer ein zweites Mal an - muss sich aber fürs Finale qualifizieren. Auch wenn die Nummer "Sound Of Silence" der gebürtigen Südkoreanerin Dami Im deutlich schlechter ist als der Beitrag von Guy Sebastian in Wien - ein Aufstieg scheint sicher.