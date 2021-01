Zwergstaat USA: Österreichs WM-Gegner ist ein echter Exot

Sie haben noch nie ein WM-Spiel gewonnen, aber für Schlagzeilen sorgen können sie, die amerikanischen Handballer. Vor dem WM-Auftaktspiel der Gruppe E am Donnerstag gegen Österreich (18 Uhr/live ORF1) ist das Team USA in aller Munde. 18 positive Corona-Fälle vermeldete die Auswahl am Dienstag kurz vor der Abreise nach Ägypten. „Wir schicken zwölf Spieler nach Ägypten, aber wir haben keine Verteidigung“, sagte Chefcoach Robert Hedin aus Norwegen.

Sportlich rückt die Partie für die Amerikaner damit in den Hintergrund, für Österreichs Herren geht es dabei wohl schon um alles. Angesichts der französischen und norwegischen Übermacht in Gruppe E öffnet wohl nur ein Auftakterfolg die Tür zur Hauptrunde. Denn anders als in so vielen anderen Sportarten sind die USA im Handball eines: ein echter Exot.

Der ur-europäische Teamsport hat in den Vereinigten Staaten nicht nur keine Tradition, man musste sogar einen Namen erfinden, um Verwechslungen zu vermeiden. Wer in Nordamerika von Handball spricht, der weckt Assoziationen zu einem verbreiteten Spiel, bei dem ein Ball mit der flachen Hand gegen eine Wand gespielt wird. Es erinnert an Squash, nur ohne Schläger (siehe Video unten).