Zwei Weltrekorde und große Emotionen

Alexander Dale Oen galt als Anwärter auf die Goldmedaille über 100 m Brust. Ende April erlag der Norweger im Trainingslager unter der Dusche einem Herzinfarkt, mit nur 26 Jahren. "Als ich meine Zeit gesehen habe, habe ich gefühlt, als würde er runtersehen und sagen: Wie hast du das geschafft", sagte Cameron van der Burgh. Der Südafrikaner holte Gold in der Weltrekordzeit von 58,46 Sekunden und brach damit die bisherige Bestmarke des Australiers Brenton Rickard aus dem Jahr 2009. Damals wurde allerdings noch mit dem heute verbotenen Ganzkörperanzug geschwommen.

Kosuke Kitajima verpasste in diesem Bewerb die historische Chance, als erster Schwimmer drei Mal in Serie auf der gleichen Einzel-Distanz Olympia-Gold zu holen. Kitajima hat auch über die 200 m Brust noch die Gelegenheit, das Triple-Gold nachzuholen. Allerdings könnte ihm Phelps am Dienstag über die 200 m Delfin zuvorkommen.