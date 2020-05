WM 2013: Der Fahrplan nach Spanien

Modus: Österreichs Herren-Team ist in der WM-Qualifikationsgruppe mit Großbritannien und Israel Favorit. Nur der Gruppen-Erste qualifiziert sich für das Play-off, in dem eine Top-12-Nation der EM 2012 wartet. Die Auslosung für das Play-off findet am 29. Jänner statt (Spieltermine: 9./10. Juni bzw. 16./17. Juni). Die WM-Endrunde 2013 findet in Spanien statt.



Gruppenspiele:

Österreich - Großbritannien (Donnerstag, 20.20 Uhr in Tulln/live ORF Sport +)

Großbritannien - Österreich (Sonntag, 15.00 MEZ)

Israel - Österreich (Mittwoch, 11. Jänner, 18.15 MEZ/live ORF Sport +)

Österreich – Israel (Samstag, 14. Jänner in der Südstadt/live ORF Sport +)



Israel hat beide Spiele gegen Großbritannien gewonnen.