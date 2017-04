Das gab es schon lange nicht mehr: Wladimir Klitschko geht am Samstag (23.00 Uhr MESZ/live RTL) als Außenseiter in einen Boxkampf. Bei den meisten Wettanbietern bekommt man für einen Sieg des 27-jährigen IBF-Weltmeisters Anthony Joshua (siehe unten) weniger Geld ausbezahlt als für einen Erfolg des 41-jährigen Ukrainers.

Ein Jahrzehnt lang blieb Klitschko im Schwergewicht unangetastet. Dann verlor er im November 2015 überraschend gegen Tyson Fury (GBR). "Normalerweise muss man sich nach so einer Niederlage hinten in die Schlange stellen", sagt Klitschko, der dankbar ist ob der Chance, die er bekommen hat: "Die Chance auf einen Kampf gegen den aktuell stärksten Mann im Schwergewicht auf der größten Bühne, die vorstellbar ist."

Es geht um den Schwergewichtstitel der IBF, den Joshua derzeit hält. Außerdem wird der Superchampion der WBA ermittelt. Zudem darf sich der Sieger Weltmeister der IBO nennen. Tatsächlich ist das Duell der größte Boxkampf seit Langem – was die Zuschauerzahl betrifft. 90.000 Zuschauer werden im seit Wochen ausverkauften Wembley-Stadion in London vor allem Anthony Joshua die Daumen drücken.

"Ich habe das schon im Kopf durchgespielt", sagt der erfahrene Klitschko, der von seinen 68 Kämpfen 64 gewonnen hat, 54 davon durch K.o. "Ich höre die Stimmen der Zuschauer, die schreien wahrscheinlich nicht Klitschko, sondern Joshua." Doch der Dr. Steelhammer genannte ist sich sicher: "Am Ende werde ich den Applaus bekommen." Die Kulisse wird eindrucksvoll sein. Einzigartig ist sie allerdings auch im Boxsport nicht.

132.274 in Mexico City

Der Zuschauerrekord bei einem Boxkampf wurde am 20. Februar 1993 aufgestellt. Exakt 132.274 Fans sollen im Aztekenstadion den Sieg von Lokalmatador Julio César Chávez gegen Greg Haugen (USA) gesehen haben.

102.000 in Hamburg

Am 26. August 1934 besiegte der damals 29-jährige Deutsche Max Schmeling seinen 27-jährigen Landsmann Walter Neusel auf einer Sandrennbahn in Hamburg. Nie wieder waren in Europa so viele Zuschauer bei einem Boxkampf.

100.000 in Kinshasa

Foto: AP Bis heute gilt das Duell um den Schwergewichtstitel als "größter Boxkampf aller Zeiten". 100.000 frenetische Zuschauer sahen am 30. Oktober 1974 um 4 Uhr Ortszeit den Sieg von Muhammad Ali gegen den als unbesiegbar geltenden George Foreman.

91.000 in Jersey City

Jack Dempsey (USA) verteidigte am 2. Juli 1921 seinen Schwergewichts-Titel durch K.o. in der vierten Runde gegen Georges Carpentier (FRA). Die Anlage in Jersey City wurde eigens errichtet, 91.000 Zuschauer waren live dabei, Millionen hörten zu, denn es war der erste Fight, der im nationalen Radio übertragen wurde. Der Kampf brachte mit 1,8 Millionen Dollar die erste Millionen-Einnahme der Boxgeschichte.