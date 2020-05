Zwei ÖEHV-Teams starten in European Trophy

Die National Hockey League hat schon öfter ihre Fühler nach Europa ausgestreckt. Die Russen haben ihre Liga auch schon bis in die Slowakei erweitert. Jetzt machen sich die Europäer selbstständig. Mit der European Trophy wurde ein Fundament geschaffen, auf dem in zirka drei Jahren eine kontinentale Meisterschaft nach dem Vorbild der NHL entstehen soll.



Am ersten Spieltag steigen am Donnerstag gleich die zwei österreichischen Teilnehmer ein. Meister Salzburg tritt beim schwedischen Meister Färjestads an, die Vienna Capitals empfangen den fünffachen finnischen Meister Oulun Kärpät (20 Uhr).



24 Vereine nehmen an der zweiten Auflage der European Trophy teil. Der Grunddurchgang wird vor den nationalen Meisterschaften gespielt, für das Finalturnier bekamen die Organisatoren vom internationalen Verband die Erlaubnis, die Länderspielwoche Mitte Dezember zu nutzen.