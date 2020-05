Winterspiele 2018 in Pyeongchang

Ekstase sieht anders aus. Euphorie hört sich anders an. Als Jacques Rogge, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC), Mittwoch kurz nach 17 Uhr in Durban das berühmte Kuvert öffnete und den Schauplatz der Winterspiele 2018 präsentierte, hielt sich der Jubel in diskreten Grenzen.



Andere mögen vielleicht Feuer und Flamme sein, wenn sie den Zuschlag bekommen, aber diese Sieger hatten bereits nach wenigen Sekunden ausgefeiert. Rogge lüftete ein Geheimnis, das keines mehr war: Nicht München, nicht Annecy (F), nein, die Olympischen Spiele 2018 finden in Pyeongchang statt.