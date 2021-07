Wind beherrscht 2. Lake-Louise-Training

Auch im zweiten Training für die erste Herren-Weltcup-Abfahrt der Saison am Samstag (19.30 Uhr MEZ/live ORF1, KURIER-Ticker) in Lake Louise sind die Bedingungen in Kanada noch nicht optimal gewesen.



Der Franzose Adrien Theaux, der am Vortag hinter Romed Baumann schon Zweiter gewesen war, markierte am Freitag in 1:50,25 Minuten in dem von Wind teilweise stark beeinträchtigten Lauf die Bestzeit. Nur sieben Hundertstel dahinter war der Lokalmatador Erik Guay Zweiter. Bester Österreicher war diesmal Joachim Puchner als Vierter unmittelbar vor Baumann.



"Es war okay. Es war halt wieder ein bisserl ein Training mit Fragezeichen. Speziell im oberen Teil ist der Wind einmal von hinten gekommen, einmal von vorne. Es ist schwer einzuschätzen", sagte Baumann, der aber mit seiner Leistung und seiner Linie zufrieden war. "Das stimmt mich positiv für morgen." Baumann erwartet ein enges Rennen wie in Lake Louise üblich und traut sich einen absoluten Spitzenplatz zu. "Wenn du bei zwei Trainings vorne dabei bist, dann kannst auch beim Rennen vorne mitfahren."