Wieder ein Eishockey-Endspiel in Kagran

Daran will in Wien derzeit aber noch niemand denken. "Seit Weihnachten spielen wir viel besser", meint Stürmer Jonathan Ferland, der am Freitag beim 3:2-Sieg gegen Zagreb n.V. mit zwei Treffern der Matchwinner war. "Entscheidend wird sein, dass wir weiterhin in jedem Spiel daran glauben."



An sich glauben müssen die Wiener auch heute. Mehr noch. Gegen Graz ist in Kagran (17.30 Uhr) ein Sieg Pflicht. "Am Freitag haben wir viele Überzahlmöglichkeiten nicht genützt, wir haben zu unsicher kombiniert und nicht geduldig auf die Einschussmöglichkeit gewartet", sagt Capitals-Coach Tommy Samuelsson. Das Power-Play sollte heute besser funktionieren. "Da müssen wir noch mehr zu einer Einheit werden."



Nicht mehr zu dieser Einheit gehört künftig Willi Lanz. Der Verteidiger, der in Wien kaum Spielzeit bekam, bat die Capitals um Auflösung seines Vertrages.