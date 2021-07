Wer wird der neue Walchhofer?

Wenn sich am Samstag der erste Herr aus dem Starthaus von Lake Louise zur ersten Abfahrt der neuen Weltcupsaison abstößt (19.30 MEZ, live ORFeins, Eurosport,KURIER-Ticker), ist das der Start in eine neue Ära: Denn mit Michael Walchhofer hat das österreichische Herren-Skiteam seinen Vorzeige-Downhiller verloren.



Der 36-jährige Zauchenseer hat seine Karriere nach einem WM-Titel (2003) und drei weiteren WM-Medaillen, einer Olympia-Silbernen (2006), drei Siegen im Disziplinweltcup (2004/'05, 2005/'06, 2008/'09) und 19 Weltcup-Erfolgen (davon 14 in der Abfahrt) im Frühjahr beendet.



Wer wird die Lücke schließen?