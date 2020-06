Wenn Skispringer eine Gänsehaut bekommen

Gregor Schlierenzauer steht nicht so hoch im Kurs. Dabei hat der Tiroler in dieser Saison bereits gewonnen ( Lillehammer) und damit quasi im Vorbeifliegen den nächsten historischen Skisprungrekord geknackt. Der 24-Jährige ist der erste Adler, der in neun aufeinanderfolgenden Wintern immer zumindest ein Weltcupspringen gewonnen hat.

Wenn’s um Konstanz geht, dann kann auch ein anderer Tourneesieger ein Lied davon singen – ein Klagelied. 40, 32, 33, 31, 32, 50 – diese ernüchternden Daten wirft der Flugschreiber von Tournee-Titelverteidiger Thomas Diethart in dieser Saison aus. Dem Niederösterreicher ist erst einmal der Sprung in die Punkteränge geglückt (Rang 17 in Engelberg).

ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin warnt aber davor, einige seiner Adler schon vor der Tournee abzuschreiben. "Drei, vier Österreicher können auf jeden Fall die Tournee gewinnen", ist der Kärntner überzeugt.