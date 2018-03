Weltcup: Marcel Hirscher als Gesamtsieger geehrt

Zum siebenten Mal in Folge hat Marcel Hirscher am Sonntag nach dem Weltcup-Finale in Åre die große Kristallkugel für den Gesamtsieger im alpinen Skiweltcup überreicht bekommen. Und wie so oft hatte Hirscher nicht bis zum Ende darum zittern müssen. Alle drei Kristallkugeln - sowohl für den Gesamtweltcup als auch für die Disziplinenwertungen in Slalom und Riesenslalom - waren schon vor dem Saisonfinale in Åre fixiert gewesen.

Kleiner Wermutstropfen: Hirscher verpasste die Chance, sich mit 14 Saisonsiegen zum alleinigen Rekordhalter zu krönen. Nach dem 13. Saisonerfolg am Samstag im Riesenslalom wäre Hirscher auch am Sonntag im Slalom der Favorit gewesen, wegen starker Windböen mussten aber sowohl der Herren-Slalom als auch der Riesenslalom der Damen abgesagt werden.

Foto: APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Bei den Damen erhielt Mikaela Shiffrin ihre große Kristallkugel für die Gesamtwertung. Für die seit Dienstag 23-jährige US-Amerikanerin ist es der zweite Triumph im Gesamtweltcup in Folge.

Gesamtsieg im Nationencup

Das rot-weiß-rote Alpinskiteam hat zum 29. in Folge und insgesamt 39. Mal die Weltcup-Nationenwertung gewonnen. Österreich setzte sich mit 10.725 Zählern vor Schweiz (8.441), Italien (6.682) und Norwegen (6.324) durch. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vorsaison, als man auf 8.966 Zähler gekommen war. Die Damen rund um Anna Veith und Bernadette Schild holten sich Rang eins zurück.

Die Herren entschieden die Wertung mit 5.839 Zählern vor Norwegen (4.596) und Schweiz (3.689) für sich, es war der 26. in Folge und insgesamt 40. Die Damen siegten mit 4.886 und damit 134 Zähler vor der Schweiz (4.752) und Italien (3.982), es war der 32. Sieg. Im Vorjahr hatten die ÖSV-Damen Italien den Vortritt lassen müssen. Das Saisonziel, in dieser Wertung wieder die Nummer eins zu sein, wurde erreicht.