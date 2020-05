Weltcup-Auftakt ohne Marlies Schild

Es ist also wieder soweit. Unverkennbar und unmissverständlich. Da mag sich der Altweibersommer noch so dagegen wehren, da kann der Kalender offiziell noch so etwas anderes behaupten - die Spuren sind eindeutig: In Österreich ist Winter. Tiefster Winter.



Eine Woche vor dem obligatorischen Weltcup-Auftakt der Skifahrer in Sölden (22. und 23. Oktober) stehen die Zeichen auf Schnee. Auf dem Rettenbachferner im Ötztal absolvierten die österreichischen Läufer am Freitag die Qualifikationsläufe für die prestigeträchtigen Heimrennen; im Herzen von Innsbruck wurde aus original Ötztaler Gletscherschnee eine Mini-Piste gezimmert; in Seiersberg fassten die ÖSV-Sportler gestern ihr neues Outfit aus, bei dem übrigens die Farben Schwarz und Violett dominieren; und dann sind da noch die tausenden riesigen Plakate, die in Tirol den Wintereinbruch verkünden.