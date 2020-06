Weichenstellung im heimischen Eishockey

Es hat schon eine gewisse Tradition im österreichischen Eishockey, dass im März noch immer nicht klar ist, wie die neue Meisterschaft ab kommendem September gespielt wird. Es ist noch immer unklar, mit welchem Modus, mit welchen Vereinen und mit welchen Regeln zur Kadererstellung.



Neu ist aber, dass die verkrusteten Strukturen jetzt tatsächlich aufgebrochen werden. Seit die Erste Bank Liga vom Verband unabhängig wurde und die Legionärsfreigabe kam, ging es mit dem Nationalteam bergab. In Zukunft soll das österreichische Eishockey wieder eine Angelegenheit aller Beteiligten sein. Deshalb wurde auf Druck des Verbandes am Freitag das Austrian Hockey Board gegründet, in dem die Präsidenten des Verbandes und der Liga die Zukunftsfragen gemeinsam beantworten werden.



In dieser Organisation wurde zum Beispiel über den Modus der Liga gesprochen. "Man könnte über eine regionale Zweiteilung der Liga sprechen", sagt Verbandspräsident Dieter Kalt. So könnten die Reisekosten geringer gehalten werden. Interessant wäre das für Dornbirn: Der Zweitligist hat Interesse an einer Teilnahme an der Erste Bank Liga, dafür fehlen aber noch ein paar Euros. Auch die Gerüchte, dass Innsbruck im Falle eines Finalsieges in der Nationalliga aufsteigen will, verstummen nicht.