Was Michael Grabner bei den Rangers so wertvoll macht

Österreichs Eishockeystar Thomas Vanek weiß, wie es ist, gegen Michael Grabner zu spielen. "Seine Geschwindigkeit ist natürlich Thema bei den Besprechungen. Die Verteidiger müssen tiefer stehen und vorsichtiger sein. Vor allem im Powerplay darfst du gegen Grabner nicht zu viel riskieren", erklärte der seit Donnerstag 33-jährige Stürmer der Detroit Red Wings.

Doch oft nützt den Verteidiger alle Vorsicht nichts. Meistens laufen die Szenen gleich ab: Grabner bekommt in der eigenen Hälfte den Puck, hat mit zwei, drei Schritten ein solch hohes Tempo drauf, dass er die Verteidiger stehen lässt und dann auch den Tormann besiegt.

Doppelpack

21 Tore hat Grabner in den 34 Spielen der laufenden Saison für die New York Rangers bereits erzielt. Nummer 20 und 21 waren das 4:2 und 5:2 am Donnerstag gegen seinen Ex-Klub Toronto. Die 21 Tore sind für einen 29-jährigen Stürmer in der NHL prinzipiell nichts Besonderes. In Grabners Fall aber doch: Denn damit liegt der Österreicher auf Rang 4 der Torschützenliste. Besser sind nur Superstar Sidney Crosby (Pittsburgh/27), Jeff Carter (LA Kings/33) und Auston Matthews (Toronto/22). Zieht man die Powerplaytreffer ab, dann ist Grabner die Nummer eins, da er in Überzahl nicht zum Einsatz kommt. Beachtlich ist auch, dass von den besten 50 in der Torschützenliste Grabner mit durchschnittlich 13:44 Minuten die geringste Einsatzzeit bekommt.

NHL.com-Interview mit Grabner

Interessant wird es auch, wenn man das Gehalt der Torjäger mit den Treffern korrelieren lässt. Bei seinem Jahresgehalt von 1,65 Millionen Dollar (1,55 Millionen Euro) kostet ein Grabner-Tor bis jetzt 78.571 Dollar. Ein Tor von Crosby (10,9 Millionen Dollar Gehalt) kostet den Pittsburgh Penguins 403.703 Dollar. In der Top-Region der Scorerwertung macht es nur Rookie Auston Matthews mit 42.045 Dollar pro Tor günstiger als Grabner.

Bei den Rangers liegt Grabner übrigens nur auf Rang 13 in der Gehaltsrangliste – aber auf Rang eins bei den Toren.

Sonntag-Duell mit Vanek

Der erste Sieg der Rangers nach drei Niederlagen kam zur rechten Zeit für österreichische Fans. Am Sonntag kommt es um 18.30 MEZ zum Duell zwischen Thomas Vaneks Detroit und Grabners Rangers. Sport1US überträgt live. Vanek ist ebenfalls in Hochform. In seinen letzten sieben Spielen sammelte der Grazer zehn Scorerpunkte und ist mit insgesamt 31 Topscorer seines Teams.