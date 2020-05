Was ist die Fulda Challenge?

Die Route der Fulda Challenge 2012 ist eine Hommage an die großen Abenteurer-Zeiten im Yukon. Von Skagway in Alaska führt sie bis nach Dawson City ( Kanada) an den Fuß des Gebirgspasses "Top of the World". Die Strecke folgt dabei dem historischen Weg des Goldes. George Carmacks, ein Goldschürfer aus Kalifornien, und sein indianischer Schwager Skookum fanden am 16. August 1896 am Bonanza Creek, südlich von Dawson City, das erste glänzende Nugget und lösten damit den größten Goldrausch der Geschichte aus. Glücksritter von Nah und Fern machten sich auf, ihr eigenes Vermögen zu schürfen. Aber nicht alle hatten Erfolg: Viele verloren Hab und Gut, und nicht wenige ihr Leben.

