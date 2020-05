Wahltiroler zeigt im Gröden-Training auf

Etwas besser sehen die Prognosen für das Grödnertal aus, was neben Hans Olsson auch dessen in Südtirol urlaubende Eltern freut. Doch sein großer Tag dürfte erst der Samstag werden – Freitag ist ein Super-G angesagt (12.15 Uhr, live ORFeins). Zwar war Hans Olsson 2004 Junioren-Weltmeister in dieser Disziplin, außer einem sechsten Platz im März in Kvitfjell ist ihm seit dem Wechsel zu den Senioren aber kaum etwas gelungen.



In der Poleposition stehen daher andere. Aksel Lund Svindal etwa, in den ersten beiden Super-Gs der Saison Erster und Zweiter, die Schweizer Didier Cuche und Sandro Viletta – oder eine ganze Reihe von Österreichern. Hannes Reichelt beispielsweise, der in Nordamerika starke Leistungen durch Flüchtigkeitsfehler ausglich, oder Klaus Kröll, Benjamin Raich, Vizeweltmeister Georg Streitberger und Romed Baumann.



Oder Mario Scheiber: Der Osttiroler, der am Donnerstag zwar stürzte, aber unverletzt blieb, bestreitet heute sein erstes Rennen seit seinem schweren Sturz in Kitzbühel am 22. Jänner und steht zum insgesamt 100. Mal am Start eines Weltcups. Und irgendwann, da ist der Jungvater sicher, irgendwann darf er sich auch endlich über seinen ersten Sieg freuen.