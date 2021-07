Vonn schlägt auch in Beaver Creek zu

Damit hat Vonn nun in der Weltcup-Bestenliste zu Renate Götschl aufgeschlossen. Die Steirerin, inzwischen 36 und zweifache Mama, hat in 15 Jahren und 363 Tagen Karriere 46 Siege in vier Disziplinen gesammelt, die Amerikanerin hat für die gleiche Anzahl an Erfolgen in allen fünf Bewerben bislang neun Jahre und 358 Tage gebraucht.



Nun stehen sie ex aequo auf Platz 3, doch Götschl liegt noch in der Podestplatz-Wertung (110:85) und in jener der Top-Ten-Plätze voran (198:138). Lindsey Vonns nächstes Ziel? "Vor mir sind noch zwei in der Bestenliste. Und ich will die Allerbeste werden." Ihre nächsten Stopps heißen damit Vreni Schneider (CH/55 Siege) und Annemarie Moser-Pröll (Ö/62).