Vierschanzentournee live: So steht's beim Springen in Bischofshofen

Alle zwölf angetretenen ÖSV-Springer sind am Dreikönigstag in der Tournee-Entscheidung (ab 16.45 Uhr live) dabei. Insbesondere Gregor Schlierenzauer (11.) freute sich über einen gelungen Konter nach der Enttäuschung am Bergisel, wo er es nicht in den Final-Durchgang geschafft hatte. Nicht am Start war Jan Hörl, der sich im Training bei der Landung eine Schienbeinkopf-Prellung sowie einen Knorpelriss zuzog.