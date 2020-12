Tournee live: So steht es beim Auftaktspringen in Oberstdorf

Die polnischen Skispringer dürfen nun doch beim Auftakt der Vierschanzentournee am (heutigen) Dienstag in Oberstdorf antreten. Zwei weitere Corona-Tests bei der Mannschaft um Titelverteidiger Dawid Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch seien negativ ausgefallen, teilten die Veranstalter am Dienstagvormittag mit. Ein positiver Test bei Klemens Muranka hatte am Montag zunächst zum Ausschluss der Polen von Qualifikation und Bewerb in Oberstdorf geführt.