Jacobsen jagt den Grand Slam

Der berühmte Grand Slam, also vier Tagessiege bei einer Tournee, gilt in Springerkreisen als das Nonplusultra. Viele haben’s schon probiert, nur einem ist dieses Kunststück bislang gelungen: Sven Hannawald (2000/’01). Zumindest bis zum dritten Tourneespringen am Innsbrucker Bergisel (13.45, live in ORF eins) wandelt Jacobsen auf den Spuren des Deutschen.

Was jetzt also: Ist Anders Jacobsen vielleicht der neue Sven Hannawald?

Der Hauptdarsteller und Überflieger dieser Tournee lässt diese Frage lieber von seinem Cheftrainer beantworten. Alexander Stöckl, österreichischer Fluglotse der norwegischen Adler, sieht in seinem Schützling tatsächlich einen potenziellen neuen Hanni. "Wenn alles super läuft", sagt der Erfolgstrainer lächelnd, "dann traue ich ihm das absolut zu."