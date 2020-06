Florian Iberer: "Der Druck schweißt zusammen"

2013 wurde Florian Iberer nach einem 4:0 gegen die Capitals mit dem KAC Meister. Im Sommer 2014 wurde er in Klagenfurt ausgemustert und wechselte nach Wien. Nach 15 Liga-Spielen hat der Verteidiger 13 Scorerpunkte – mehr als der beste KAC-Spieler. Vor dem Duell am Freitag mit dem KAC spricht der 31-Jährige über sein Weltenbummeln, den Schlendrian und den Ausrutscher von Sotschi.

KURIER: Sie haben beim KAC keinen Vertrag bekommen, gehen nach Wien und sind punktbester Verteidiger der Liga. In Ihrem Lebenslauf gibt es mehrere solche Beispiele. Ist es eine Genugtuung, wenn es nach einem Wechsel so gut klappt?

Florian Iberer: Ich habe nie ein Problem gehabt, was Neues auszuprobieren und weiter zu ziehen. Mir hat es immer gefallen, anderes auszuprobieren, sei es in Schweden, Deutschland oder Amerika. Ich habe mit 17 in der Liga gespielt. 15 Jahre in der EBEL wären langweilig geworden. Vor allem war das Niveau damals nicht so hoch und ich wollte mich weiter entwickeln.

Wie ist der Abschied beim KAC verlaufen?

Es war schon bitter. Nach der unglaublichen Finalserie gegen Wien und dem Titel will man nicht weg von dem, was man mitaufgebaut hat. Es haben sich viele Freundschaften entwickelt. Ich lebe außerhalb der Saison auch in Klagenfurt. Mir wurde mitgeteilt, dass Trainer Stloukal (Anm.: der Tscheche wurde nach nur vier Spielen entlassen) mit jungen Österreichern spielen will. Ob er es im Endeffekt gemacht hat, ist wieder was anderes. Wenn man einen Spieler nicht haben will, muss man ihm scheinbar was Nettes sagen. Aber das ist normal im Profi-Geschäft, daran gewöhnt man sich.

Hatten Sie als 22-Jähriger bei Ihrem Wechsel nach Nordamerika die NHL im Hinterkopf?

Mit dem Gedanken spielt man schon, ob man dort mithalten könnte. Aber, wenn man realistisch ist und zwei Ligen tiefer in der East Coast Hockey League spielt, ist einem schon klar, dass man nicht gleich in die NHL kommt. Ich habe zweieinhalb Jahre dort gespielt und keine schlechten Leistungen gebracht. Es gibt dort aber Spieler wie Sand am Meer und am Ende hat es nicht gereicht.

War die Herkunft Österreich damals ein Hindernis?

Das nicht. Es ist egal woher du kommst. Aber es gibt 20 Spieler, die deinen Platz in der Mannschaft haben wollen. Dieser Konkurrenzkampf macht die Spieler drüben viel besser. Es haben einige gesagt, ich bin verrückt, dass ich von der EBEL nach Amerika gehe. Aber die Lebenserfahrung will ich nicht missen. Ich bereue nichts.

Wahrscheinlich auch nicht Ihren Wechsel nach Wien...

Es hat auch andere Angebote gegeben. Aber Wien mit einem erfolgreichen Trainer und einem Neuanfang war sehr reizvoll. Der Trainer vertraut mir und es macht unglaublich viel Spaß, in unserer ersten Linie zu spielen.

Die Capitals haben 18 der 21 Pflichtspiele gewonnen. Welche Erklärung haben Sie dafür?

Wir haben einige knappe Spiele gewonnen. Das hat mit der Taktik und der von Trainer Tom Pokel geforderten Disziplin zu tun. Bozen hat letztes Jahr unter ihm ähnlich gespielt. Die haben auch selten hoch gewonnen, aber dafür sehr oft. Pokel hat bewusst keine Topstars geholt, sondern ein Kollektiv geformt. Ein Bonus war, dass wir durch die Champions Hockey League auf einem sehr hohen Niveau gespielt haben. Der Druck, dass alles sofort passen muss, schweißt zusammen.

Früher hat es nach internationalen Spielen oft Motivationsprobleme in der Liga gegeben.

Diese Anfälligkeit haben wir natürlich auch. Aber unser Trainer erkennt es sehr gut, wenn der Schlendrian einkehrt und wir glauben, dass wir schon Weltmeister sind. Er versteht es, uns auf dem Boden zu halten. Wir sind keine perfekte, aber im Moment eine gute Mannschaft. Bei den Video-Meetings werden unsere Fehler aufgezeigt. Wichtig ist, oft daran erinnert zu werden, was uns erfolgreich macht.

Ist es gefährlich, wenn man im Oktober so einen Lauf hat, der Titel aber erst im April vergeben wird?

Es ist sicher kein Nachteil. Wenn man nicht bei den oberen Sechs ist, muss man kämpfen, um überhaupt ins Play-off zu kommen. Das hat man ja beim KAC im letzten Jahr gesehen. Es heißt ja nicht, dass man später einen Lauf bekommt, wenn man jetzt keinen hat. Es gibt für nichts eine Garantie.

Wie geht’s im Nationalteam weiter? War Sotschi das Ende?

Offiziell weiß ich von nichts. Manny Viveiros hat mit den Spielern abgeschlossen, die damals dabei waren (Anm.: einige Spieler machten zwei Tage vor dem 0:4 in der Viertelfinal-Qualifikation gegen Slowenien die Nacht zum Tag). Ich weiß nicht, was der neue Trainer Ratushny bringen wird.

Sie haben sich öffentlich entschuldigt und wurden gelobt.

Ich wollte die Spekulationen beenden. Vielleicht hätten es alle sofort tun müssen, damit das Thema früher ein Ende hat.