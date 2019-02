Viel Aufwind für die Skispringerinnen

Wer Gian Franco Kasper einst über das Damenskispringen schwadronieren hörte, der hätte es nie für möglich gehalten, dass dieser Sport tatsächlich eine Zukunft haben würde. Der FIS-Präsident stand den Pionierinnen der sportlichen Luftfahrt anfänglich mit großer Skepsis gegenüber und er hegte doch tatsächlich die Befürchtung, den Skispringerinnen könne bei der Landung die Gebärmutter zerreißen.

Die Welt weiß mittlerweile, dass Gian Franco Kasper, um in der Skispringersprache zu bleiben, immer wieder einmal ein verbales Kacherl fabriziert. Während sich die junge Sportart in den vergangenen Jahren ganz andere Haltungsnoten verdient hat.

Wie gut sich das Damen-Skispringen seit der WM-Premiere vor zehn Jahren in Liberec entwickelt hat, wird dieser Tage in Seefeld deutlich, wo die Adlerinnen erstmals in drei Disziplinen an den Start gehen dürfen. Zum klassischen Einzelspringen kam 2013 in Val di Fiemme der Mixed-Teamwettkampf (je zwei Damen und zwei Herren) hinzu, in Seefeld erlebt heute der Mannschaftsbewerb seine WM-Premiere.