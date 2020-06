Vanek und Raffl starten ins Play-off

Manchmal muss sich Michael Raffl beim Aufstehen in der Früh irgendwo zwicken, damit er sicher sein kann, nicht noch zu träumen. Einen solch kometenhaften Aufstieg in den letzten zwölf Monaten hätten sich nicht die größten Optimisten zu erwarten getraut. Doch es ist wahr geworden. Der 25-jährige Villacher schaffte den Sprung vom schwedischen Zweitligisten Leksand in die National Hockey League und wurde Stammspieler bei den Philadelphia Flyers: Eine Cinderella-Story mit einem Österreicher in der Hauptrolle.

Am Donnerstag startet Raffl mit den Flyers in sein erstes NHL-Play-off. Es geht ausgerechnet gegen den Lokalrivalen New York Rangers. Die Rangers gelten als Favorit und haben in den ersten beiden Spielen Heimvorteil. Doch Play-offs haben oft gezeigt, dass dies nicht ausschlaggebend sein muss, weil härter und intensiver gespielt wird. Und das können die Flyers. "Mit unserem Team ist alles möglich", sagt Raffl. "Diese Mannschaft hat viel Charakter." Die Flyers sind in der Defensive schlechter und in der Offensive besser besetzt als die Rangers.