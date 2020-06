Vanek sagt dem Eishockey-Team ab

Damit bleibt Österreichs Mannschaft nur die Unterstützung eines NHL-Spielers: Michael Grabner, der in der abgelaufenen Saison 20 Tore für die New York Islanders erzielte, hatte gestern in der Islanders-Arena noch den letzten Medientermin und kommt direkt von New York nach Laibach, wo Österreich am Sonntag gegen die Ukraine in die WM startet.

Grabner spielte bislang für Österreichs Nationalteam nur bei der verpassten Qualifikation für Olympia 2010.

Ohne Grabner testet das Team am Mittwoch und Donnerstag in Feldkirch gegen die Schweiz.