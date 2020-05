Vanek: "Lockout war dumm"

Die Teambesitzer der NHL haben den neuen Tarifvertrag abgesegnet. In einer geheimen Abstimmung sprachen sie sich am Mittwoch in New York dafür aus, die Einigung anzunehmen. Am 6. Jänner hatten sich Eigentümer und Spielergewerkschaft (NHLPA) auf einen neuen Vertrag verständigt und somit die seit Mitte September andauernde Aussperrung der mehr als 700 Profis beendet. Aufgrund des " Lockouts" waren 625 Spiele des Grunddurchgangs gestrichen worden.



Um wirksam zu werden, muss der auf eine Laufzeit von zehn Jahren ausgelegte Kontrakt noch von den Spielern ratifiziert werden. Dies soll am Samstag geschehen, unmittelbar danach soll der Spielplan bekanntgegeben werden. Am Sonntag sollen die Trainingscamps beginnen. Die neue Saison startet aller Voraussicht nach am 19. Jänner und umfasst wahrscheinlich 48 Partien pro Team.

Die Klubs versuchen mittlerweile, den entstandenen Schaden zu minimieren und die Fans wieder zu motivieren. Die Buffalo Sabres, der Verein von Österreichs Star Thomas Vanek, entschuldigten sich bei den Fans. "Im Namen der Peguals (Anm.: Eigentümer-Familie) und der Sabres entschuldigen wir uns bei den Fans, dass sie das durchmachen mussten", erklärte Klub-Präsident Ted Black bei einer Pressekonferenz am Dienstag.