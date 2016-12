Tournee: Kraft gewinnt in Oberstdorf

Der Salzburger Stefan Kraft hat am Freitag den Auftakt der 65. Vierschanzen-Tournee der Skispringer in Oberstdorf gewonnen. Der Gesamtsieger von 2014/15 siegte vor dem polnischen Olympiasieger Kamil Stoch (2,8 Punkte zurück) und seinem Teamkollegen Michael Hayböck (11,8).

Manuel Fettner komplettierte hinter Daniel Andre Tande (NOR) als Fünfter das hervorragende ÖSV-Abschneiden. Andreas Kofler verpasste als Elfter knapp die Top Ten, Markus Schiffner verbesserte sich im Finale noch um eine Position auf Rang 29.

Topfavorit Domen Prevc aus Slowenien kam nicht über Platz 26 hinaus. Sein Bruder und Tournee-Titelverteidiger Peter Prevc landete an der zehnte Stelle. Für den 23-jährigen Kraft war es der fünfte Weltcupsieg bzw. der erste in dieser Saison. In Oberstdorf hatte er auch schon vor zwei Jahren (damals vor Hayböck) triumphiert. Der zweite Bewerb findet am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen statt.