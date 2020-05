Stolperer kostet Cologna Heimsieg

Bei den Damen siegte wie schon beim Auftakt-Sprintbewerb im deutschen Oberhof die Amerikanerin Kikkan Randall, die der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance ließ. Bitter endete der Arbeitstag für die Polin Justyna Kowalczyk, die wegen einer halben Sekunde Rückstand im Semifinale ausschied. Bereits im Viertelfinale scheiterte Österreichs Beitrag Katerina Smutna.

Am Mittwoch ist Ruhetag, am Donnerstag geht die Loipenhatz in Toblach mit den Skating-Verfolgungsrennen über 35 (Herren) bzw. 15 Kilometer (Damen) weiter.