Totalausfall in Zauchensee: Keine Bewerbe am Samstag

Einmal mehr in diesem Weltcup-Winter hat das Wetter zugeschlagen: Die Damen-Abfahrt in Zauchensee kann am Samstag nicht durchgeführt werden. Das entschied die Rennleitung am Samstagvormittag, nachdem der geplante Trainingsstart von 9.15 Uhr schon auf 10.15 verschoben werden musste.

Starke Schneefälle hatten es unmöglich gemacht, die Piste zu präparieren. Zudem waren die Sichtverhältnisse nicht als für eine Abfahrt sicher einzustufen, sodass man sich entschied, das für Samstag angesetzte Programm abzusagen. Ursprünglich hätte um 9.15 Uhr ein Abfahrtstraining stattfinden sollen, ehe um 11.15 Uhr die Abfahrt über die Bühne gehen sollte. Bereits die für Donnerstag und Freitag angesetzten Trainingsfahrten hatten wetterbedingt ausfallen müssen, weshalb für den heutigen Renntag ein Training angesetzt worden war.

Die letzte Hoffnung für die Abfahrt in Zauchensee ist nun der morgige Sonntag: Ursprünglich hätte eine Kombination stattfinden sollen, nun wird aber die Abfahrt priorisiert. Die Wetterprognose lässt hoffen, dass das für heute geplante Programm morgen umgesetzt werden kann. Renndirektor Atle Skaardal hat jedoch angedeutet, dass man statt der Abfahrt dennoch auf die Alpine Kombination - die ja aus Super-G und Slalom besteht - setzen könnte.