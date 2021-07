Tag 4: Die Schönwetter-Schinderei

Überhaupt, was die Autos betrifft passieren hier eigenartige Dinge. Zumindest aus europäischer Sicht. Beispielsweise lässt man wegen der beißenden Kälte den Motor laufen. Aber nicht nur während man kurz in die Post springt, um einen Brief aufzugeben, sondern ständig. Unser Wagen läuft seit 48 Stunden. Ohne Pause. Non-Stopp. Würden wir den Motor ausmachen, würde er abkühlen und vielleicht nicht mehr anspringen. Das will hier niemand riskieren. Und weil die Motoren dauernd laufen und die Heizung rennt, muss hier auch niemand Eis von den Scheiben kratzen. Zumindest von der Außenseite. Die Innenseite allerdings beschlägt während der Fahrt und das Kondenswasser gefriert. Der neugierige Tourist muss – sofern er an der Landschaft interessiert ist – also zwischendurch zum Eiskratzer greifen.