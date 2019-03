Super-G: Paris in Kvitfjell auf Kurs zum Double

Dominik Paris liegt auf Kurs zu seinem zweiten Sieg an diesem Wochenende: Der Südtiroler, der sich schon am Samstag in der Abfahrt die Krone aufsetzte, liegt im Super-G nach zwanzig Läufern auf Kurs zum Sieg und hat damit auch beste Chancen auf die Kristallkugel in dieser Disziplin.

Der bisherige Weltcupführende Vincent Kriechmayr liegt als bester Österreicher auf dem vierten Rang, muss aber die Führung im Weltcup an Paris abgeben.