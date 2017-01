Stoch führt in Wisla, Schlierenzauer out

Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch macht im Skisprung-Weltcup dort weiter, wo er aufgehört hat - ganz oben. Nach dem ersten Durchgang liegt der Pole vor heimischer Kulisse in Wisla 3,4 Punkte vor Stefan Kraft und weitere 7,2 Punkte vor Michael Hayböck. Als Sechster qualifizierte sich Manuel Fettner.

Ebenfalls im zweiten Durchgang mit dabei ist Andreas Kofler als 23. - anders als Rückkehrer Gregor Schlierenzauer: Bei seinem Weltcup-Comeback verpasste Schlierenzauer den Einzug in das Finale denkbar knapp. Als 31. rutschte er an der Qualifikation vorbei, am Ende fehlten 1,2 Punkte auf Rang 30 und die Finalteilnahme.