Stehauffrau Cornelia Hütter: Rückkehr nach dem dritten Kreuzbandriss

Ihre Pechsträhne sollte im darauffolgenden Winter weitergehen: Im Jänner 2019 zog sich Hütter bei einem Sturz in Garmisch einen Innenbandeinriss im Knie sowie einen Muskelfaserriss in der Wade und verpasste die WM in Aare. Als sie beim Weltcupfinale in Andorra wieder am Start war, erlitt sie einen Kreuzbandriss.