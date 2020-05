Sponsor-Streit beim Eishockey

Die Erste-Bank-Liga beginnt erst in drei Wochen, den ersten Schlagabtausch gab es aber schon am Mittwoch.



Erste-Bank-Generaldirektor Treichl, Marketingchef Stadler, Liga-Präsident Safron, KAC-Präsident Nedved, Verbands-Präsident Kalt, Capitals-Präsident Schmid und ÖOC-Generalsekretär Mennel trafen einander zu Vertragsgesprächen in der Zentrale des Ligasponsors in Wien.



"Plötzlich stand das gesamte Ligasponsoring auf der Kippe", berichtet ein Teilnehmer. Der Grund sind die Logos der Bank Austria auf den Helmen der Vienna Capitals in der European Trophy. Generaldirektor Treichl soll sogar auf den Tisch geschlagen haben. Die Wiener fühlen sich im Recht und werden auch am Freitag in Bratislava für die Bank Austria werben. Das Sponsoring für die European Trophy sei auch der Erste angeboten worden.