Speed-Herren: Sieglos in Nordamerika

Während Kröll, Georg Streitberger und die jungen Abfahrer noch am Sonntag die Heimreise nach Europa antraten, legt Hannes Reichelt in Beaver Creek noch zweimal im Riesentorlauf nach. Der Salzburger ist die positive Überraschung der jungen Speedsaison, hat er sich doch als einer der stärksten ÖSV-Abfahrer etabliert. Ohne das Startpech in der Abfahrt und die kapitalen Fehler im Super-G wäre in Colorado deutlich mehr möglich gewesen als die Plätze zehn und fünf.



Auch Cheftrainer Evers war bewusst, dass seine Schützlinge in Europa bei wohl weit eisigeren Bedingungen als in den USA ganz stark einzustufen sein werden. "Es haben hier in Nordamerika jeweils nur Hundertstel zum Sieg gefehlt", bilanzierte der Salzburger und gab sich überzeugt: "Es war auf jeden Fall ein guter Start. Und wenn wir auf diesem Weg bleiben, kommt der Sieg sicher bald."