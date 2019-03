Soldeu-RTL: Pinturault führt, Hirscher weit zurück

Marcel Hirscher wird sich den 68. Weltcupsieg, den ihm am Freitag die Justiz in der Sauerstoff-Causa rund um Stefan Luitz aberkannt hatte, wohl nicht sofort wieder holen: Beim Riesentorlauf in Soldeu fehlen dem Österreicher als Siebentem nach dem ersten Durchgang 1,35 Sekunden auf den Halbzeitführenden Alexis Pinturault.

Unmittelbar hinter Hirscher stellte sich Manuel Feller mit 1,39 Sekunden Rückstand auf Pinturault an. Der Sieger der jüngsten drei Riesentorläufe, Henrik Kristoffersen, musste sich nach einem fehlerbehafteten Lauf mit Rang neun begnügen. Dem Norweger fehlen 1,49 Sekunden auf Pinturault.