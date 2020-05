Snowboard: Dujmovits Zweite

Die Burgenländerin Julia Dujmovits hat im zweiten Parallel-Slalom von Bad Gastein mit Rang zwei den vierten ÖSV-Podestplatz bei den Heimrennen geholt. Die am Vortag noch am Stockerl gelandeten Andreas Prommegger (1.), Marion Kreiner (2.) und Claudia Riegler (3.) schieden am Samstag hingegen ebenso vorzeitig aus wie Doppelweltmeister Benjamin Karl. Die Siege gingen an die Schweizerin Patrizia Kummer sowie den Slowenen Zan Kosir.